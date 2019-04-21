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На Шрі-Ланці поліція затримала підозрюваних у причетності до вибухів

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 15:26
На Шрі-Ланці поліція затримала підозрюваних у причетності до вибухів
Ілюстративне фото (twitter.com/HarshadeSilvaMP)

Крім того, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp

На Шрі-Ланці поліція затримала сімох осіб, яких підозрюють у причетності до вибухів на острові. Про це повідомляє ланкійський новинний портал News 1st.

На даний момент жодних подробиць цих затримань не повідомляються.

Крім того, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp. Про це повідомив секретар президента країни Удаю Сеневиратне.

"Уряд вирішив заблокувати всі соціальні платформи, щоб запобігти поширення некоректної і неправдивої інформації", - заявив секретар.

За його словами, ця міра є тимчасовою. Крім того, 22 і 23 квітня на Шрі-Ланці оголосили неробочими днями.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

Всього 21 квітня на Шрі-Ланці сталося вісім вибухів. Восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі Коломбо. На даний момент немає ніяких подробиць інциденту.

 

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