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Шпигунський скандал у Болгарії: затриманими виявилися російський вчений та його сім'я

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Болгарія, Неділя 10 жовтня 2021 19:04
Шпигунський скандал у Болгарії: затриманими виявилися російський вчений та його сім'я Фото: у Болгарії затримали трьох шпигунів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Нещодавно у Болгарії заявили про затримання трьох іноземців за підозрою у промисловому шпигунстві. З'ясувалося, що затримані - це російський вчений Сергій Зоненко, а також його дружина та син, які мають громадянство Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське агенство "Монітор".

Російський вчений Зоненко має багато розробок, зокрема в області кумулятивних снарядів. Він вже 8 років перебуває в Болгарії, а до цього працював у відомій російській компанії з виробництва сучасних боєприпасів.

У Болгарію росіянин прибув з дружиною, дочкою і сином. Він влаштувався працювати на завод "Арсенал" начальником підрозділу, який відповідав за виробництво кумулятивних снарядів. Його дружина працювала там само дизайнером.

Суд міста Стара-Загора постановив арештувати Зоненка, його дружину та сина.

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