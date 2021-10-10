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Шпионский скандал в Болгарии: задержанными оказались российский ученый и его семья

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Болгария, Воскресенье 10 октября 2021 19:04
Шпионский скандал в Болгарии: задержанными оказались российский ученый и его семья Фото: в Болгарии задержали трех шпионов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Недавно в Болгарии заявили о задержании трех иностранцев по подозрению в промышленном шпионаже. Выяснилось, что задержанные - это российский ученый Сергей Зоненко, а также его жена и сын, которые имеют гражданство Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское агентство "Монитор".

Российский ученый Зоненко имеет много разработок, в частности в области кумулятивных снарядов. Он уже 8 лет находится в Болгарии, а до этого работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов.

В Болгарию россиянин прибыл с женой, дочерью и сыном. Он устроился работать на завод "Арсенал" начальником подразделения, отвечавшего за производство кумулятивных снарядов. Его жена работала там же дизайнером.

Суд города Стара-Загора постановил арестовать Зоненко, его жену и сына.

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