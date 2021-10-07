ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Болгарії затримали громадян Росії та Литви за підозрою в промисловому шпигунстві

Новость на русском →
Софія, Четвер 07 жовтня 2021 16:04
У Болгарії затримали громадян Росії та Литви за підозрою в промисловому шпигунстві
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Болгарії затримали громадянина Росії і двох литовців за підозрою в промисловому шпигунстві. Вони працювали на військовому заводі "Арсенал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал БНТ.

За даними видання, затримані-60-річний росіянин і двоє громадян Литви. Вони займали відповідальні посади на військовому заводі "Арсенал" в місті Казанлик. Їх діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями.

У вересні всі троє пішли в неоплачувану відпустку, а потім не вийшли на роботу. У цей час на заводі виявили пропажу конфіденційних документів, що представляють інтерес для іноземних конкурентів.

Як встановили болгарські правоохоронці, під час відпустки вони подорожували на автомобілях і кілька разів виїжджали за кордон. До Болгарії вони в'їхали 2 жовтня і відвідали Казанлик, який покинули протягом доби.

Затримали громадян РФ і Литви 5 жовтня на кордоні з Грецією. У МВС Болгарії заявили, що в їхніх автомобілях знайшли документи і предмети, "які, імовірно, мають пряме відношення" до зникнення на заводі. Всі троє затримані на 24 години. Вирішується питання про їх арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва Болгария
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця