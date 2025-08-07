ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шпильки под запретом? Врач назвал безопасную высоту женских каблуков

Четверг 07 августа 2025 14:16
UA EN RU
Шпильки под запретом? Врач назвал безопасную высоту женских каблуков Названа высота каблуков, которую женщины не должны превышать
Автор: Татьяна Самарук

Женщинам рекомендуется носить каблуки высотой не более 3-5 сантиметров. Чрезмерно высокие могут привести к нарушениям осанки, боли в спине и проблемам с суставами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нuffpost.

К каким проблемам приводит ношение каблуков

Ортопед и хирург Эбони Винсент-Слит рассказал, что высокие каблуки являются одной из самых распространенных причин хронической боли в стопах у женщин.

"Я регулярно лечу пациентов с невромами, бурситами, молоткообразными пальцами, стрессовыми переломами и даже артритом на ранней стадии, которые были вызваны или ухудшены длительным ношением высоких каблуков", - сказал медик.

Чаще всего неблагоприятный результат возникает не от одноразового ношения каблуков, а от накопленного эффекта износа, от лет модной, но плохо подобранной и неудобной обуви.

Идеальная высота каблуков

По словам медика, высота каблука не должна превышать 5 сантиметров. Это высота, которая подтверждена исследованиями, основанными на доказательствах.

Ношение обуви с более высокими каблуками увеличивает давление на переднюю часть стопы на 76% по сравнению с ношением обуви на плоской подошве. Со временем это приводит к хронической боли и травмам.

Структура и поддержка так же важны, как и высота каблука. Выбирая каблуки менее 5 см, также обратите внимание на носок, который должен быть достаточно широким для комфорта.

Избегайте острых "носков" обуви поскольку они могут вызвать бурсит и сдавливание нервов.

Подолог Мэрион Яу Харли предложила несколько вариантов обуви, которые лучше будут поддерживать ноги во время ходьбы:

  • каблуки на платформе - это хороший вариант обуви, поскольку они поднимают как пятку, так и переднюю часть стопы. Такая конструкция уменьшает общий наклон и значительно уменьшает нагрузку на свод, подушечку стопы и икроножные мышцы, часто обеспечивая большую стабильность благодаря увеличенной площади поверхности
  • блочные каблуки и танкетки - они предлагают более широкую, прочную основу по сравнению со шпильками. Также способствуют более равномерному распределению веса и уменьшают давление на подушечки стоп, что приводит к большей стабильности и уменьшению риска искривления лодыжки
  • модели с ремешками и надежным креплением - выбирайте туфли на каблуке с ремешками вокруг стопы, особенно толстые вокруг передней части стопы и лодыжки. Они обеспечивают важную дополнительную безопасность, предотвращая скольжение стопы вперед в обуви
  • обувь с открытым носком - этот стиль позволяет пальцам ног двигаться свободнее и предотвращает их сжатие, что приводит к меньшей боли и дискомфорту

Как подготовить ноги к ношению каблуков

Один из способов предотвратить появление мозолей - это не покупать новую обувь слишком близко к запланированному событию.

"Вводить новые туфли на высоком каблуке нужно очень постепенно. Ношение новой пары в течение длительного времени без надлежащего периода подготовки может быстро привести к появлению болезненных волдырей и образованию мозолей", - добавил медик.

Также новую обувь стоит разносить дома. Если вы часто носите каблуки, то стоит приобрести тонкие ортопедические стельки.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ноги Здоровье
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики