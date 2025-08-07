Шпильки под запретом? Врач назвал безопасную высоту женских каблуков

Женщинам рекомендуется носить каблуки высотой не более 3-5 сантиметров. Чрезмерно высокие могут привести к нарушениям осанки, боли в спине и проблемам с суставами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нuffpost .

К каким проблемам приводит ношение каблуков

Ортопед и хирург Эбони Винсент-Слит рассказал, что высокие каблуки являются одной из самых распространенных причин хронической боли в стопах у женщин.

"Я регулярно лечу пациентов с невромами, бурситами, молоткообразными пальцами, стрессовыми переломами и даже артритом на ранней стадии, которые были вызваны или ухудшены длительным ношением высоких каблуков", - сказал медик.

Чаще всего неблагоприятный результат возникает не от одноразового ношения каблуков, а от накопленного эффекта износа, от лет модной, но плохо подобранной и неудобной обуви.

Идеальная высота каблуков

По словам медика, высота каблука не должна превышать 5 сантиметров. Это высота, которая подтверждена исследованиями, основанными на доказательствах.

Ношение обуви с более высокими каблуками увеличивает давление на переднюю часть стопы на 76% по сравнению с ношением обуви на плоской подошве. Со временем это приводит к хронической боли и травмам.

Структура и поддержка так же важны, как и высота каблука. Выбирая каблуки менее 5 см, также обратите внимание на носок, который должен быть достаточно широким для комфорта.

Избегайте острых "носков" обуви поскольку они могут вызвать бурсит и сдавливание нервов.

Подолог Мэрион Яу Харли предложила несколько вариантов обуви, которые лучше будут поддерживать ноги во время ходьбы:

каблуки на платформе - это хороший вариант обуви, поскольку они поднимают как пятку, так и переднюю часть стопы. Такая конструкция уменьшает общий наклон и значительно уменьшает нагрузку на свод, подушечку стопы и икроножные мышцы, часто обеспечивая большую стабильность благодаря увеличенной площади поверхности

блочные каблуки и танкетки - они предлагают более широкую, прочную основу по сравнению со шпильками. Также способствуют более равномерному распределению веса и уменьшают давление на подушечки стоп, что приводит к большей стабильности и уменьшению риска искривления лодыжки

модели с ремешками и надежным креплением - выбирайте туфли на каблуке с ремешками вокруг стопы, особенно толстые вокруг передней части стопы и лодыжки. Они обеспечивают важную дополнительную безопасность, предотвращая скольжение стопы вперед в обуви

обувь с открытым носком - этот стиль позволяет пальцам ног двигаться свободнее и предотвращает их сжатие, что приводит к меньшей боли и дискомфорту

Как подготовить ноги к ношению каблуков

Один из способов предотвратить появление мозолей - это не покупать новую обувь слишком близко к запланированному событию.

"Вводить новые туфли на высоком каблуке нужно очень постепенно. Ношение новой пары в течение длительного времени без надлежащего периода подготовки может быстро привести к появлению болезненных волдырей и образованию мозолей", - добавил медик.