Шпионил за ВСУ на северной границе с Россией. В Сумской области задержали агента ФСБ

Как установило следствие, фигурант собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области. Делал это под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле. Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто уезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ.

Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 продолжил сотрудничество с врагом.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках. При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ в Сумской области (ssu.gov.ua)

Задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ в Украине

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве чиновника страховой компании, работавшего на оккупантов. Он разведывал информацию об обстрелах столичных ТЭЦ и передавал информацию врагу.

Также ранее в Краматорске был задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

А в Херсоне Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая в течение месяца наводила российские "Грады" и "Шахеды" на город.