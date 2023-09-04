Шпигував за ЗСУ на північному кордоні з Росією. У Сумській області затримали агента ФСБ

Служба безпеки у Сумській області затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як встановило слідство, фігурант збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі. Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.
Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.
За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом у РФ..
Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.
Фото: СБУ затримала агента ФСБ у Сумській області (ssu.gov.ua)
Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Агенти РФ в Україні
Нагадаємо, СБУ викрила у Києві посадовця страхової компанії, який працював на окупантів. Він вивідував інформацію про обстріли столичних ТЕЦ та передавав інформацію ворогу.
Також раніше у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.
А у Херсоні Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.