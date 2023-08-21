Шпионил за блокпостами в Краматорске: СБУ задержала адвоката-предателя

Служба безопасности задержала адвоката-предателя, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории России и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.

К началу полномасштабного вторжения РФ в Украину он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего "куратора" из ФСБ.

По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника.

Полученные сведения фигурант передавал ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации объектов ВСУ и их "характеристики". За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное вознаграждение. Суммы поступали на банковскую карту злоумышленника.

В дальнейшем оккупанты обещали "эвакуировать" его в Россию. Однако сотрудники СБУ помешали реализации вражеских "планов" и задержали вражеского приспешника.

Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона, банковские карты и "сменные" SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Агенты РФ в Украине

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