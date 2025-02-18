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Шпионил за движением военных эшелонов. СБУ задержала "крота" агента ФСБ РФ

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за движением военных (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ. Он шпионил с помощью беспилотных летательных аппаратов, следя за движением украинских военных эшелонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ, который работал в пользу российских оккупантов в Хмельницком. Злоумышленником оказался 37-летний мобилизованный военнослужащий, который по заказу врага корректировал ракетные удары по западному региону Украины.

Целями для атаки были военные базы Сил обороны, а также стратегические объекты критической инфраструктуры, в частности электроподстанции и объекты "Укрзализныци". Оперируя беспилотными системами, агент ФСБ использовал штатные БПЛА для выявления потенциальных целей.

Технические средства шпионажа: миникамера и БПЛА

Он также установил скрытую миникамеру с удаленным доступом, которая позволяла шпионить за движением военных эшелонов, направлявшихся к фронту. Все его действия были направлены на усиление вражеских ударов по украинским объектам.

 
Фото: Служба безопасности Украины (https://t.me/SBUkr)

СБУ задержала мужчину и удалось своевременно разоблачить. Во время обыска у него изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили агенту ФСБ о подозрении в государственной измене, совершенной во время военного положения. Злоумышленник задержан и находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция проведена сотрудниками СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в Киевской области Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали российского агента, который передавал ФСБ РФ данные о бывших заключенных, воюющих на стороне Украины.

Кроме того, в Одессе правоохранители задержали еще одного агента ФСБ, который осуществлял шпионаж за украинскими кораблями, которые патрулируют Черноморскую акваторию.

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