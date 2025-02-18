В Киевской области задержали агента РФ, который передавал данные об экс-осужденных военных

В Киевской области Службы безопасности Украины и Государственного бюро задержали российского агента. Он передавал ФСБ РФ информацию о бывших заключенных, воюющих за Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Им оказался руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний, завербованный ФСБ.

По данным следствия, агент передавал российским оккупантам важную информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.

Его особенно интересовали персональные данные, даты освобождения от наказания и названия воинских частей, где они выполняют боевые задачи.

Фото: Служба безопасности Украины (https://t.me/SBUkr)

Использовал доступ к документам для шпионажа

Используя доступ к служебным документам, агент "сливал" данные о характеристике бойцов, их дальнейшее распределение на фронт, что могло помочь врагу выявить локации Сил обороны и попытаться вербовать украинских воинов

Задержание произошло "на горячем", когда агент пытался передать свой отчет в ФСБ. Во время обысков правоохранители изъяли пять мобильных телефонов и сменные сим-карты, которые использовались для конспиративной связи с российским куратором.

Злоумышленник планировал получить в обмен на свою деятельность "эвакуацию" в Луганск, который был оккупирован Россией.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. За это преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Совместные мероприятия проводили СБУ и ГБР в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.