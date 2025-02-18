В Киевской области задержали агента РФ, который передавал данные об экс-осужденных военных
В Киевской области Службы безопасности Украины и Государственного бюро задержали российского агента. Он передавал ФСБ РФ информацию о бывших заключенных, воюющих за Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Им оказался руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний, завербованный ФСБ.
По данным следствия, агент передавал российским оккупантам важную информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.
Его особенно интересовали персональные данные, даты освобождения от наказания и названия воинских частей, где они выполняют боевые задачи.
Использовал доступ к документам для шпионажа
Используя доступ к служебным документам, агент "сливал" данные о характеристике бойцов, их дальнейшее распределение на фронт, что могло помочь врагу выявить локации Сил обороны и попытаться вербовать украинских воинов
Задержание произошло "на горячем", когда агент пытался передать свой отчет в ФСБ. Во время обысков правоохранители изъяли пять мобильных телефонов и сменные сим-карты, которые использовались для конспиративной связи с российским куратором.
Злоумышленник планировал получить в обмен на свою деятельность "эвакуацию" в Луганск, который был оккупирован Россией.
Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. За это преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Совместные мероприятия проводили СБУ и ГБР в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Напомним, что в Одессе правоохранители задержали агента ФСБ РФ, который шпионил за украинскими кораблями, охраняющими Черноморскую акваторию.
По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый передавал врагу координаты пограничных и воинских частей, техники ВМС ВСУ, а также информацию об укреплениях на побережье Одессы.
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