Шпигував за рухом військових ешелонів. СБУ затримала "крота" агента ФСБ РФ

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який працював на користь російських окупантів у Хмельницькому. Зловмисником виявився 37-річний мобілізований військовослужбовець, який на замовлення ворога коригував ракетні удари по західному регіону України.

Цілями для атаки були військові бази Сил оборони, а також стратегічні об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електропідстанції та об’єкти "Укрзалізниці". Оперуючи безпілотними системами, агент ФСБ використовував штатні БПЛА для виявлення потенційних цілей.

Технічні засоби шпигунства: мінікамера та БПЛА

Він також встановив приховану мінікамеру з віддаленим доступом, яка дозволяла шпигувати за рухом військових ешелонів, що прямували до фронту. Усі його дії були спрямовані на посилення ворожих ударів по українських об’єктах.

Фото: Служба безпеки України (https://t.me/SBUkr)

СБУ затримала чоловіка та вдалося своєчасно викрити. Під час обшуку в нього вилучено мобільні телефони з доказами контактів з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили агенту ФСБ про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Зловмисник затриманий і перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операція проведена співробітниками СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.