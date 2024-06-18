Помогала врагу в тылу: СБУ задержала информатора РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила "сливы" позиций ВСУ в прифронтовых районах, задержав очередную предательницу. Она работала на врага в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СБУ .

Как сообщает ведомство, в Днепропетровской области через фигурантку российские войска разведывали места базирования подразделений ВСУ. В Запорожской области враг стремился узнать маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведанную информацию для прорыва украинской обороны.

Служба безопасности задержала шпионку, когда та фотографировала перемещение украинской бронетехники. Дополнительно СБУ провела комплексные меры для лучшей безопасности локаций ВСУ.

Фото: СБУ задержала вражеского информатора (ssu.gov.ua)

Была продавщицей в одном из поселков

Расследование установило, что информатором была продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровской области, которая граничит с Запорожским районом.

Женщина пыталась установить близкие контакты с украинскими военнослужащими, чтобы "втемную" выспрашивать нужную информацию. Разведданные она передавала оккупантам через свою знакомую, проживающую во временно оккупированном Крыму и имеющую брата - командира подразделения оккупантов.

За несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности злоумышленницу взяли под стражу. Ей грозит 12 лет тюрьмы.