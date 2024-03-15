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Шпионил за кораблями ВСУ рядом с Одесским морпортом: СБУ задержала агента РФ

Украина, Пятница 15 марта 2024 10:36
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Шпионил за кораблями ВСУ рядом с Одесским морпортом: СБУ задержала агента РФ Фото: СБУ задержала агента РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ в акватории Черного моря. Человек под прикрытием заезжал на территории портов и фиксировал для врага необходимые данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате спецоперации в Запорожье задержан агент военной разведки РФ, который разведывал места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей", - говорится в сообщении.

Он искал информацию о пунктах базирования и маршрутах выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Действовал под прикрытием

Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки.

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но пытался скрыто фиксировать геолокации кораблей ВСУ.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины. Благодаря работе правоохранителей на упреждение украинские военные суда удалось обезопасить.

Задержали "на горячем"

Мужчину задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору.

Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента - шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Сейчас ему сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агента РФ и изъятые доказательства сотрудничества с врагом (t.me/SBUkr/)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Также мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Накануне за работу в РФ во время оккупации задержали депутата Херсонского областного совета. Теперь ей грозит тюремное заключение.

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