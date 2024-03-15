Шпигував за кораблями ЗСУ поруч з Одеським морпортом: СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці затримали агента РФ, який шпигував за кораблями ЗСУ в акваторії Чорного моря. Чоловік під прикриттям заїжджав на території портів та фіксував для ворога необхідні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Фото: затримання агента РФ та вилучені докази співпраці з ворогом (t.me/SBUkr/)

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі йому повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента - шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Чоловіка затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

За наявними даними, окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України. Завдяки роботі правоохоронців на упередження українські військові судна вдалось убезпечити.

Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але водночас намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

Він шукав інформацію про пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.

"У результаті спецоперації у Запоріжжі затримано агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів", - йдеться в повідомленні.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Також ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

Напередодні за роботу на РФ під час окупації затримали депутатку Херсонської обласної ради. Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення.

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