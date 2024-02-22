Шпионил за кораблями ВСУ возле Николаевского морпорта: СБУ задержала агента РФ

"Среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам", - отмечают в ведомстве.

Также мужчину интересовали координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе привлеченных к боевым операциям на левобережье Херсонской области.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на прифронтовую часть юга Украины.

В результате контрдиверсионных мер правоохранителей российского информатора разоблачили на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности.

Это позволило обезопасить места дислокации подразделений ВСУ, а также задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его в собственном доме.

Завербовали сторонника войны

Предателем оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года.

В поле зрения окупантов мужчина попал из-за своих неоднократных сообщений в поддержку агрессивной войны против Украины.

После отработки вражеских задач фигурант "отчитывался" в мессенджере представителю одной из российских спецслужб.

Обыски и подозрение

Во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу страны-агрессора.

В настоящее время ему сообщено о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Фото: задержание агента РФ в Николаевской области (t.me/SBUkr)