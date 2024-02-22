Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту: СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці викрили у Миколаївській області інформатора спецслужб РФ. Чоловік збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами", - зазначають у відомстві.
Також чоловіка цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.
Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України.
У результаті контрдиверсійних заходів правоохоронців російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності.
Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні.
Зрадником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.
У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України.
Після відпрацювання ворожих завдань фігурант "звітував" у месенджері представнику однієї з російських спецслужб.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі йому повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.
Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.
Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.
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