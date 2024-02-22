Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту: СБУ затримала агента РФ

"Серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами", - зазначають у відомстві.

Також чоловіка цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України.

У результаті контрдиверсійних заходів правоохоронців російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності.

Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні.

Завербували прихильника війни

Зрадником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України.

Після відпрацювання ворожих завдань фігурант "звітував" у месенджері представнику однієї з російських спецслужб.

Обшуки та підозра

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі йому повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Фото: затримання агента РФ у Миколаївській області (t.me/SBUkr)