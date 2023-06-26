СБУ разоблачила агента РФ, собиравшего данные об обороне Южноукраинской АЭС

СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.

Что делал агент РФ?

Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска.

Сколько получал за свои "услуги"

Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов. Российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага почти 9 тыс. грн за выполнение предварительных заданий.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей.