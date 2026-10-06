Шпионы под маской Anthropic: китайские хакеры охотились на военные секреты США

Китайские хакеры охотились на американских ИИ-экспертов, выдавая себя за сотрудников Anthropic и бывших чиновников США. Злоумышленники пытались получить доступ к аналитике военных применений ИИ и информацию об экспортном контроле технологий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Proofpoint .

Кто попал под прицел кибершпионов?

По данным Proofpoint, фишинговые атаки были направлены на электронную почту специалистов аналитических центров, юридических фирм и университетов США.

В большинстве своем все эксперты занимаются вопросами регулирования ИИ и ограничением экспорта технологий.

Представители Proofpoint отметили, что хакерская группировка поддерживается правительством Китая, поскольку вектор атак четко отвечает стратегическим интересам Пекина.

В настоящее время специалисты не нашли подтверждений успешного взлома систем или утечки данных. Однако киберэксперты предупреждают: полный масштаб активности может быть больше, а китайские группировки обычно продолжают атаки до достижения результата.

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Схема обмана и фейковый комитет

В рамках шпионской операции хакеры выдавали себя за Линн Паркер - бывшую высокопоставленную должность Белого дома по технологиям при администрациях Дональда Трампа и Джо Байдена.

Злоумышленники посылали американским юристам письмо от ее имени с приглашением присоединиться к фейковому "консультативному комитету по политике ИИ".

К следующим сообщениям они добавляли документ с вредоносным программным обеспечением.

Кроме этого, в феврале 2026 года хакеры создали фейковую учетную запись топ-менеджера компании Anthropic.

Они прислали аналитику американского аналитического центра с темой письма "Запрос на обратную связь по военной интеграции Claude". В ходе переписки злоумышленники пытались угнать учетные данные жертвы.

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Контекст и противостояние в сфере ИИ

Обострение кибератак произошло на фоне напряженных отношений между США и КНР в технологической сфере. Администрация Дональда Трампа ранее обвиняла китайские компании в "промышленном" похищении торговых тайн в сфере ИИ.

Эксперты по безопасности отмечают, что китайские кибероперативники атакуют все уровни экосистемы искусственного интеллекта - от производителей полупроводников до ведущих ученых.

Официальный Пекин традиционно отрицает какие-либо обвинения в проведении кибератак.