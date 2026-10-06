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Инструмент для сталкеров? Instagram готовит режим анонимной слежки Read-Only

14:16 06.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
Инструмент для сталкеров? Instagram готовит режим анонимной слежки Read-Only Instagram испытывает скрытый доступ (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Instagram разрабатывает новую функцию, которая потенциально может стать инструментом для нежелательной или злонамеренной слежки за пользователями.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на сообщение технического разработчика Alessandro Paluzzi в X.

Риски безопасности

Согласно опубликованным скриншотам, новый режим позволяет пользователю проходить сессию в социальной сети без возможности ставить лайки, оставлять комментарии, отправлять сообщения, подписываться на аккаунты или просматривать "истории".

Фактически это позволяет листать платформу, не оставляя никаких цифровых следов .

Из обнародованных изображений следует, что функция создается как часть концепции для владельцев платных аккаунтов Instagram Plus.

#Instagram является трудящимся на новый манер для Instagram Plus: Read-Only Mode Размещается в формате в read-only mode, prevening you from liking, commenting, messaging, following, or viewing stories. https://t.co/eQIDjAnn1c

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 3, 2026

Представитель Instagram в комментарии изданию Engadget отметил , что "режим чтения" является исключительно внутренним исследованием компании и сейчас вообще не проходит внешнего тестирования.

Примечательно, что технологические платформы регулярно испытывают экспериментальные возможности, большинство из которых так и не доходят до релиза.

Однако остается открытым вопрос, осознают ли у компании риски: подобный режим пониженной заметности может активно использоваться для сталкинга и других противоправных действий.

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Платные подписки в экосистеме Meta и их стоимость

Разработка функции "read-only mode" как элемента Instagram Plus вписывается в общую стратегию расширения платных сервисов компании Meta.

Сейчас пользователям в Украине и мире доступны несколько вариантов платных подписок в соцсетях компании:

Instagram Plus и Facebook Plus: платные пакеты для обычных пользователей стоимостью 3,99 доллара в месяц (около 165 гривен), которые предоставляют дополнительные опции персонализации и управления контентом;

Meta Verified: подписка для авторов и бизнеса с синей галочкой верификации, приоритетной поддержкой и защитой от подделки профиля, стоимость которой составляет от 14,99 долларов в месяц (около 620 гривен при покупке через вебверсию);

Meta AI Premium: расширенный доступ к ИИ-инструментам по цене от 7,99 до 19,99 долларов в месяц (от 330 до 825 гривен).

Эксперты по кибербезопасности выразили надежду, что команда разработчиков Instagram должным образом решит вопросы конфиденциальности и защиты пользователей до возможного начала публичного тестирования или же официального запуска функции "режима чтения".

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