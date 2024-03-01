Шпиона из Николаевской области отправили в тюрьму, он следил за полигонами ВСУ

Мужчина следил за полигонами ВСУ в Николаевской области, а информацию об этом передавал агенту ФСБ. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Как установило расследование, вражеский приспешник был на связи с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым (известен под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ.

На него мужчина по собственной инициативе вышел через популярный мессенджер и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для сбора разведданных российский агент организовывал на военных полигонах учения по тактической подготовке местных жителей.

Кроме того, чтобы получить "нужную" информацию, он пытался "втемную" использовать украинских защитников, с которыми знакомился во время полевых тренировок.

Суд отправил предателя в тюрьму

Злоумышленником является инструктор по тактической подготовке местной общественной организации. Под видом тренировок на полигонах он разведывал места базирования личного состава, военной техники и складов с боеприпасами Сил обороны.

Контрразведчики задержали его "на горячем" в феврале 2023 года. Во время обыска в квартире задержанного изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

По материалам спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Приговоры для предателей и оккупантов

Недавно суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Ильи Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Также четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.