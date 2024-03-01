Шпигуна з Миколаївської області відправили до в'язниці, він стежив за полігонами ЗСУ

Чоловік стежив за полігонами ЗСУ в Миколаївській області, а інформацію про це передавав агенту ФСБ. За це його засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв'язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку і працює на ФСБ.

На нього чоловік за власною ініціативою вийшов через популярний месенджер і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

Крім того, щоб отримати "потрібну" інформацію, він намагався "втемну" використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.

Суд відправив зрадника до в'язниці

Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів із боєприпасами Сил оборони.

Контррозвідники затримали його "на гарячому" в лютому 2023 року. Під час обшуку у квартирі затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За матеріалами спецслужби суд призначив йому 15 років в'язниці.

Вироки для зрадників і окупантів

Нещодавно суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви. Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Також четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.