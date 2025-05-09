Похожа на военный триллер: ГУР раскрыло эпическую историю спасения побратимов (видео)

Рассказывая о случае, в ведомстве назвали это "триллером из Запорожского фронта".

Рейд к вражеским позициям, бой и плен

Сообщается, что трое бойцов подразделения "Артан Х" (входит в специальное подразделение ГУР МОУ "Артан") отправились на задание, во время которого должны были осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям российских оккупантов, в частности к 247-му десантно-штурмовому полку ВС РФ.

Уже на позициях противника украинские солдаты с позывными Кец, Анубис и Ключик столкнулись с группой захватчиков в составе трех российских десантников, и вступили в ближний бой.

Враг при этом применил "неизвестное химическое вещество", в результате чего украинские бойцы из-за отравления газом "потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен".

Сам бой происходил на открытой местности. Противник начал отход в сторону подконтрольного им населенного пункта. При этом движение вражеской группы фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР.

Операция по спасению

Как рассказал командир подразделения "Артан Х" с позывным Фаворит, когда российские десантники с пленными добрались до первого укрытия, по врагу прицельно ударили FPV-дронами "мастера из "Артана" и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят".

Один из бойцов ГУР Кеца после "филигранной" ликвидации первого оккупанта "воспользовался хаосом и паникой" среди группы противника. Он "дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится".

"Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV - это было невероятное ощущение. Очень благодарен собратьям, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена", - передал Кеца.

Между тем операторы ударных БПЛА уничтожили двух других российских захватчиков (последний десантник РФ при этом пытался спастись под старым грузовиком, под который заполз, однако "украинские асы FPV достали его и там").

После этого к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода из оккупированной россиянами территории. А третий штурмовик ГУР через несколько часов самостоятельно добрался до своих позиций.

Фаворит отметил, что так фактически удалось вырвать побратимов из лап врага прямо на поле боя.

Развязка эпической истории

"Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, - высочайший уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца", - подчеркнул он.

Также в ГУР сообщили, что освобожденные бойцы вернулись "с трофейным оружием и важными данными", и сейчас воины проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами.

Видео операции

Также в Главном управлении разведки обнародовали в сети кадры с данной операции на Запорожском направлении.