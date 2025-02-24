Бойцы ГУР работают по россиянам даже за пределами нашего континента, - командир "Шаман"

Украинские военнослужащие выполняют задачи в тылу врага, в частности на территории России. Через два месяца после начала полномасштабного вторжения украинское подразделение совершило атаку на территории Белгородской области.

"Через два месяца (после начала большого вторжения, - ред.) наше подразделение осуществило очень похожую по прецедентности атаку на территорию РФ. Мы также с помощью армейской авиации, крутых ребят и пяти вертолетов осуществили заход на территорию противника в Белгородской области, на город Белгород, атаковав их НПЗ", - заявил он.

Военный отметил, что в Главном управлении разведки есть специальные подразделения, которые способны действовать на больших расстояниях.

"Если говорить о 500-километровых зонах, то у нас таких операций еще не было. Но мы проводили рейдовые операции на территории Белгородской и Курской областей на довольно значительную глубину. Специальные активные мероприятия, которые связаны с перебиванием логистики на территории России, атаки на логистические колонны - это для нас достаточно привычные задачи", - подчеркнул командир спецподразделения ГУР.

Также он отметил, что подразделение может работать не только на территории Украины.

"Мы имеем такое право и возможность выполнять по миру задачи, которые предусматривают поддержку сил Главного управления разведки, обеспечение разведывательных задач. Мы можем работать по россиянам за пределами нашего континента", - подчеркнул офицер.