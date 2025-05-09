Схожа на військовий трилер: ГУР розкрило епічну історію порятунку побратимів (відео)

Розповідаючі про випадок, у відомстві назвали це "трилером із Запорізького фронту".

Рейд до ворожих позицій, бій та полон

Повідомляється, що троє бійців підрозділу "Артан Х" (входить до спеціального підрозділу ГУР МОУ "Артан") відправилися на завдання, під час якого мали здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій російських окупантів, зокрема до 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Вже на позиціях противника українські солдати з позивними Кец, Анубіс та Ключик зіштовхнулися з групою загарбників у складі трьох російських десантників, та вступили у ближній бій.

Ворог при цьому застосував "невідому хімічну речовину", внаслідок чого українські бійці через отруєння газом "втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон".

Саме боєзіткнення відбувалося на відкритій місцевості. Противник почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. При цьому рух ворожої групи фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР.

Операція з порятунку

Як розповів командир підрозділу "Артан Х" з позивним Фаворит, коли російські десантники з полоненими дісталися першого укриття, по ворогу прицільно вдарили FPV-дронами "майстри з "Артану" та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців".

Один з бійців ГУР Кеца після "філігранної" ліквідації першого окупанта "скористався хаосом і панікою" серед групи противника. Він "дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній зі зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться".

"Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV - це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону", - передав Кеца.

Між тим оператори ударних БПЛА знищили інших двох російських загарбників (останній десантник РФ при цьому намагався врятуватися під старою вантажівкою, під яку заповз, проте "українські аси FPV дістали його й там").

Після цього до двох бійців "Артану Х" підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої росіянами території. А третій штурмовик ГУР через кілька годин самотужки дістався до своїх позицій.

Фаворит зазначив, що так фактично вдалося вирвати побратимів з лап ворога прямо на полі бою.

Розв'язка епічної історії

"Зараз усі в піднесеному настрої. Такі епічні історії піднімають бойовий дух. Те, що зробили оператори дронів "Артану" та суміжних підрозділів Сил безпеки та оборони України, - найвищий рівень майстерності, просто ювелірна робота. За своїх б'ємося до кінця", - наголосив він.

Також в ГУР поінформували, що звільнені бійці повернулись "із трофейною зброєю та важливими даними", й наразі воїни проходять лікування від опіків, завданих російськими хімікатами.

Відео операції

Також в Головному управлінні розвідки оприлюднили в мережі кадри з даної операції на Запорізькому напрямку.