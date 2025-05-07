Россию могут наказать за применение химического оружия в Украине, - Reuters

Фото: ЕС готовит санкции против лиц, причастных к применению химического оружия в Украине (Getty Images)

Европейский Союз в рамках 17-го пакета санкций против России обсуждает введение ограничений против лиц, причастных к применению химического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.