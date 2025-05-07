Россию могут наказать за применение химического оружия в Украине, - Reuters
Европейский Союз в рамках 17-го пакета санкций против России обсуждает введение ограничений против лиц, причастных к применению химического оружия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, в предложении Европейской комиссии упомянут перечень из 15 юридических и физических лиц, связанных с гибридными угрозами со стороны России, а также лиц, подозреваемых в применении химического оружия в Украине.
Параллельно обсуждался третий комплекс мер, который добавит в санкционный список 25 юридических и физических лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Источники Reuters также сообщают, что ЕС может внести в список российскую нефтяную компанию "Сургутнефтегаз", на которую США наложили санкции в январе в рамках широкомасштабных мер против энергетической торговли России.
Россияне используют химическое оружие на фронте
Напомним, вчера СМИ сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.
В пояснительной части документа чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.
Добавим, недавно ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
Кроме того, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.
В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.
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