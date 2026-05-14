Шойгу выдвинул условия для наступления мира в Украине

По словам Шойгу, страна-агрессор якобы "никогда не отказывалась" от дипломатического урегулирования. В то же время он сказал, что война не может быть завершена, пока не будут устранены ее "первопричины".

В частности, секретарь совбеза РФ подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к "внеблоковым, нейтральным и безъядерным принципам".

"Нас интересует окончательное и полное возвращение Украины как безъядерной и внеблоковой страны. Самое главное - это должна быть страна, которая уважает права граждан, проживающих на ее территории. В этом случае нас, конечно, интересуют люди, которые говорят на русском, люди, лишенные права разговаривать на своем языке", - заявил он.

Кроме того, Шойгу вспомнил и Запад, который, по его словам, "намеренно затягивает" конфликт.

Переговоры между Украиной, РФ и США

Напомним, с начала 2026 года состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

В частности, страна-агрессор настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.