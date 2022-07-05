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Шойгу сказав, скільки ще Росія продовжуватиме війну проти України

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Війна Росії проти України продовжуватиметься у далі. Вона триватиме до "повного виконання завдань", поставлених Путіним.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому російський президент зможе вести війну "довгий час".

Додамо, в українській розвідці впевнені, що закінченням війни з Росією стане вихід України на свої межі 1991 року і це може статися вже в наступному році.

При цьому Захід впевнений, війна Росії проти України буде довготривалою і може зайняти роки.

Про терміни та сценарії завершення військових дій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінСергей ШойгуВійна Росії проти України