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Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Среда 16 июля 2025 08:37
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Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение. Российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара по украинским позициям и населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг совершил 5574 обстрела, из них 68 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, Зыбино, Отрадное на Харьковщине; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львов Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления: На этих участках фронта зафиксировано 21 боевое столкновение. Оккупанты совершили десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также 363 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Южно-Слобожанское направление: Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак вблизи Волчанска, Красного Первого и Строевки, что свидетельствует о сохранении контроля над ключевыми участками.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Купянское направление: На этом направлении произошло пять атак оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Песчаного и в сторону Купянска.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Лиманское направление: Враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи Нового Мира, Новоегоровки, Грековки, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Северское направление: Наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки, не позволив врагу улучшить тактическое положение.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Краматорское направление: Зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек, где украинские войска сдерживают наступление противника.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Торецкое направление: Враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра, пытаясь прорвать оборону.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Покровское направление: Остается одним из самых горячих. Наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах Николаевки, Шевченко, Молодецкого, Орехового, Попова Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Котлиного, Звёздного, Удачного, Алексеевки, а также в сторону Родинского, Покровска, Муравки Филиала, Дачного.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Новопавловское направление: Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах Запорожья, Поддубного, Лесного, Мирного, Малиевки, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля и в сторону Камышевахи, Темировки, Новохатского. Это направление также характеризуется высокой интенсивностью боевых действий.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Гуляйпольское направление: За прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Малиновки, что свидетельствует об эффективности украинской обороны на этом относительно спокойном направлении.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Ореховское направление: В районе Новоданиловки наши защитники также отбили один вражеский штурм.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Приднепровское направление: Украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич, продолжая удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.

Генштаб обновил данные: где продолжаются самые интенсивные бои, а где отражены атаки врага

Волынское и Полесское направления: На этих направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, ситуация остается стабильной.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 284 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

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