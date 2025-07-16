Прессинг россиян и оборона ВСУ: обновленные карты боевых действий от ISW

Россияне продолжают попытки прорвать оборону украинских защитников на нескольких направлениях фронта. Однако ВСУ продолжают сдерживать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Курское направление. Российские войска продолжали наступление. Сообщается, что украинские войска нанесли удар по оборонно-промышленному предприятию в Липецкой области.

Сумская область. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись в северной Кондратовке

Харьковская область. 15 июля российские войска провели наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Купянское направление. По геолокационным кадрам, российские оккупанты недавно продвинулись на север от Красного Первого.

Лиманское направление. Российские войска наступали на нескольких направлениях от Лимана, в частности у Шандриголово, Среднего и Торского.

Донецкая область

Северское направление. Российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись.

Часов Яр и Торецк. Захватчики атаковали в самом Часовом Яру и вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы. По данным аналитиков, вражеские войска недавно продвинулись на Торецком направлении.

Покровск. Российские войска вели наступательные действия до самого Покровска и других направлениях. По словам украинских военных, россияне сосредотачиваются на восточном фланге Покровского направления.

Новопавловское направление. В отчете отмечается, что оккупанты не достигли прогресса. 15 июля российские войска продолжили наступательные операции на направлении Большой Новоселки, но не продвинулись вперед.

Южная ось

Как указывают аналитики ISW, войска РФ продолжили наступление в направлении Гуляйполя и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.