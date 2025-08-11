В Шотландии горит известный туристический символ Эдинбурга - Артурс-Сит

Сообщается, что огонь быстро распространился по территории популярной среди туристов и местных жителей достопримечательности, а дым от него было видно за несколько километров.

Артурс-Сит - самая высокая точка Голируд-парка, расположенная неподалеку от шотландского парламента и конечной точки знаменитой Королевской мили Эдинбурга. Высотой около 250 метров над уровнем моря, это любимое место посетителей для осмотра панорамы города.

"Пожарные бригады работают на месте возгорания на Артурс-Сит, Голируд-парк, Эдинбург", - сообщила Шотландская пожарно-спасательная служба в соцсети X.

Полиция призвала водителей и пешеходов избегать района.

Август - пик туристического сезона в Эдинбурге, когда город принимает Международный художественный фестиваль, комедийный фестиваль Fringe, а в этом году еще и концерты в рамках тура воссоединения рок-группы Oasis.