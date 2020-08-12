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Україна піднялася на 9 місце в таблиці УЄФА завдяки перемозі "Шахтаря"

Середа 12 серпня 2020 08:48
Україна піднялася на 9 місце в таблиці УЄФА завдяки перемозі "Шахтаря"
Фото: "Шахтар" пройшов у півфінал Ліги Європи (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Тепер віцечемпіон країни стартуватиме з 3 раунду відбору ЛЧ

Завдяки перемозі "Шахтаря" над швейцарським "Базелем" в 1/4 фіналу Ліги Європи (4:1) Україна піднялася на 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наша країна випередила Нідерланди, чиї клуби більше не беруть участь в поточному розіграші єврокубків і не зможуть обійти українську асоціацію.

Про це інформує Sport.ua.

Поточна таблиця коефіцієнтів впливає на розподіл путівок через один сезон - на 2021-2022 роки. 9 рейтинг дасть право віцечемпіону України наступного року стартувати з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а не з другого.

Раніше перемога над "Вольфсбургом" і вихід у чвертьфінал турніру дозволили "гірникам" піднятися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.

Тепер же донецький клуб завдяки впевненій перемозі у 1/4 фіналу піднявся на 14 місце, випередивши англійський "Челсі".

Нагадаємо, "Шахтар" наздогнав "Динамо" за кількістю розгромних перемог в єврокубкових матчах на стадії плей-офф.

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