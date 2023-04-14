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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: есть повреждения

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Сумская область, Пятница 14 апреля 2023 21:16
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: есть повреждения Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано до десяти "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"Сегодня в течение дня россияне совершили обстрелы Середино-Будской общины", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты наносили минометные удары. Помимо этого с вражеского Беспилотника по городу Середино-Буда состоялся сброс шести взрывных устройств типа ВОГ.

"Повреждено одно частное домовладение и три автомобиля. К счастью, без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские войска обстреляли две общины Сумской области.

Кроме того, 12 апреля вооруженные формирования РФ обстреляли семь общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 75 "прилетов".

Добавим, что 11 апреля российские войска обстреляли девять общин Сумской области. Повредили агрофирму и частные дома.

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