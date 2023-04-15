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Россияне обстреляли приграничье Сумской области: повредили линию электропередач

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Сумская область, Суббота 15 апреля 2023 21:45
Россияне обстреляли приграничье Сумской области: повредили линию электропередач Фото: россияне обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 15 апреля, российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего было зафиксировано 158 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Сегодня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Великописаревской и Юнаковской общин. Зафиксировано 158 "прилетов" из минометов, АГС, артиллерии. Также было три ракетных "прилета", - говорится в сообщении.

  • Юношеская община: с территории РФ был пуск трех НУРСов с вертолета. Также зафиксировано три "прилета" из миномета, в результате которых в селе Басовка повреждена линия электропередач. В настоящее время электроснабжение возобновлено.
  • Великописаревская община: враг произвел 15 выстрелов из АГС и 7 "прилетов" из миномета.
  • Белопольская община: россияне сбросили 26 мин и совершили 10 ударов с артиллерии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано до десяти "прилетов".

Также ранее мы писали, что в четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".

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