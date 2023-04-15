Россияне обстреляли приграничье Сумской области: повредили линию электропередач
В субботу, 15 апреля, российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего было зафиксировано 158 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"Сегодня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Великописаревской и Юнаковской общин. Зафиксировано 158 "прилетов" из минометов, АГС, артиллерии. Также было три ракетных "прилета", - говорится в сообщении.
- Юношеская община: с территории РФ был пуск трех НУРСов с вертолета. Также зафиксировано три "прилета" из миномета, в результате которых в селе Басовка повреждена линия электропередач. В настоящее время электроснабжение возобновлено.
- Великописаревская община: враг произвел 15 выстрелов из АГС и 7 "прилетов" из миномета.
- Белопольская община: россияне сбросили 26 мин и совершили 10 ударов с артиллерии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано до десяти "прилетов".
Также ранее мы писали, что в четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.