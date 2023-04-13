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Россияне обстреляли две общины Сумской области из минометов, артиллерии и АГС

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Сумская область, Четверг 13 апреля 2023 21:32
Россияне обстреляли две общины Сумской области из минометов, артиллерии и АГС Фото: россияне обстреляли две общины Сумской области из минометов, артиллерии и АГС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили три обстрела пограничных общин - Эсманской и Белопольской. Зафиксировано 22 "прилета" из минометов, артиллерии и АГС", - говорится в сообщении.

  • Эсманская община: россияне били из ствольной артиллерии - 6 "прилетов".
  • Белопольская община: был минометный обстрел - 6 "прилетов" и обстрел из АГС - 10 "прилетов".

По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

Напомним, в среду, 12 апреля, вооруженные формирования РФ обстреляли семь общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 75 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 11 апреля российские войска обстреляли девять общин Сумской области. Повредили агрофирму и частные дома.

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