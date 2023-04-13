Россияне обстреляли две общины Сумской области из минометов, артиллерии и АГС

В четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили три обстрела пограничных общин - Эсманской и Белопольской. Зафиксировано 22 "прилета" из минометов, артиллерии и АГС", - говорится в сообщении.

Эсманская община: россияне били из ствольной артиллерии - 6 "прилетов".

Белопольская община: был минометный обстрел - 6 "прилетов" и обстрел из АГС - 10 "прилетов".

По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.