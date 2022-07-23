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У Миколаєві, Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи, по всій Україні чути тривогу

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Субота 23 липня 2022 04:42
У Миколаєві, Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи, по всій Україні чути тривогу Фото: у Миколаєві прогриміли вибухи після сигналу повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вранці прогриміли вибухи. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У більшості областей спрацювала повітряна тривога, в тому числі Київській і в самій столиці.

Оновлено 05:26

Як повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, потужні вибухи здебільшого пролунали в одному районі. Попередньо без жертв.

Оновлено 05:19

Повідомляється про два вибухи у Кривому Розі.

Голова Кіровоградської ОВА Райкович повідомив, що надасть інформацію стосовно вибухів згодом і закликав людей залишатися в укриттях.

Оновлено 05:05

Також чути вибухи у Кропивницькому.

У Миколаєві, Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи, по всій Україні чути тривогу

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет з-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Попадання ракет зафіксовано в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі і складському приміщенні.

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