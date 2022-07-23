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Ракетний удар поблизу Кропивницького: поранені 9 військових, є загиблий

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Кіровоградська область, Субота 23 липня 2022 09:56
Ракетний удар поблизу Кропивницького: поранені 9 військових, є загиблий Фото: через ракетный удар поблизу Кропивницького поранені 9 військових, один загинув (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок влучання російських ракет біля Кропивницького поранені 9 військовослужбовців. Один через ворожі атаки загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в ефірі телемарафону.

"Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці - 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, загинули", - розповів Райкович.

Він також прокоментував ситуацію щодо знеструмлення одного з районів у Кропивницькому.

"Спрацювала тягова підстанція і один із районів міста знеструмлений. Буде проведена перевірка та профілактика і відновиться електропостачання. Комунальні структури міста працюватимуть у звичайному режимі", - розповів Райкович.

Росія випустила 13 ракет

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького (Кіровоградська область).

Ворог випустив 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти.

Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці.

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Кропивницький ракетный удар Кропивницька область
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