Шорты, рубашка и бахрома: Екатерина Кузнецова показала стильный "лук" для отпуска

Какой "лук" выбрала актриса

Джинсовая рубашка

Рубашка сшита из разных лоскутов ткани (такая техника называется "пэчворк"): доминирующими являются блоки из материала, напоминающего вытертую или состаренную джинсовую ткань светло-голубого оттенка.

Также присутствуют вставки из более светлой ткани, такой как лен или хлопок, бежевых или кремовых оттенков, которые выглядят более мягкими и воздушными.

Одной из наиболее заметных деталей является бахрома. Она расположена на швах или краях разных лоскутов ткани, особенно на плечах и рукавах, создавая динамичный и "незавершенный" вид, что характерно для бохо-стиля.

Катя Кузнецова показала образ с интересной рубашкой (фото: instagram.com/katykino)

Топ (верх от купальника)

Белый, простой, с завязками спереди добавляет образ легкости и летнего настроения.

Катя Кузнецова показала образ с шортами на лето 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Шорты

Для пляжного образа она выбрала короткие бежевые шорты из натурального льна.

На шортах Екатерины Кузнецовой мы видим интересные декоративные элементы, придающие им уникальный вид и подчеркивающие этнический стиль образа.

Это вязаные элементы голубого и бежевого оттенков в технике макраме. Они имеют сложный, ажурный узор и расположены асимметрично, преимущественно на передней части шорт.

Образ выглядит очень естественно, спокойно и гармонично вписывается в пустынный ландшафт на заднем плане. Волосы развеваются на ветру, что усиливает чувство свободы и легкости.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Стиль

Бохо-шик

Это доминирующий стиль. Он характеризуется свободным, непринужденным кроем, натуральными тканями (такими как лен, хлопок, джинс), многослойностью, использованием этнических мотивов, бахромы, кружева, вышивки, а также отсутствием жестких рамок и правил.

Он часто ассоциируется с творческими, свободными людьми и духом хиппи. Рубашка-пэчворк с бахромой, шорты с аппликациями и всеобщая расслабленность образа идеально вписываются в бохо-шик.

Катя Кузнецова показала, как одеваться летом 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Этнический стиль

Этот стиль проявляется через элементы, напоминающие ручную работу и традиционные ремесла.

Плетеные вставки на шортах и лоскутная техника рубашки могут быть интерпретированы как отсылка к народным мотивам разных культур. Он часто переплетается с бохо-стилем, поскольку оба ценят уникальность и подлинность.

Актриса Кузнецова показала модный лук на лето 2025 (фото: instagram.com/katykino)