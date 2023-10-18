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Байден отменил свой визит в Иорданию

Среда 18 октября 2023 04:40
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Байден отменил свой визит в Иорданию Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден отменил свой визит в Иорданию, где должен был встретиться с ее королем, лидером Палестины и президентом Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

В сообщении Белого дома говорится, что после консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложил свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта. Ас-Сисси.

Кроме того, Байден выразил глубокие соболезнования по поводу жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа.

В администрации США отметили, что Байден все-таки надеется на личную встречу с лидерами арабских стран в ближайшее время.

Визит Байдена в Израиль и Иорданию.

18 октября Байден намерен посетить Израиль. Сообщается, что во время своего визита он стремится направить соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль.

После президент США должен был направиться в Иорданию, где планировалась встреча с тремя лидерами арабских стран. Однако после взрыва в больнице на территории Газы лидер Палестины Аббас отказался от встречи.

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