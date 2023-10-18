Шольцу в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги пришлось лечь на землю в аэропорту (видео)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по завершению визита в Израиль не смог сразу вылететь из страны из-за сигнала воздушной тревоги, что сработала в аэропорту Бен-Гурион. Немецкий политик был вынужден покинуть борт и лечь на землю согласно протоколам безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) журналистки Сары Зиверт.

После срабатывания тревоги пассажиров правительственного самолета немедленно эвакуировали. Выйдя из лайнера Шольц вместе со всеми лег на взлетную полосу.

Затем канцлера Германии отвезли в одно из убежищ, расположенных в здании аэропорта.

Также сообщается, что Шольц увидел два взрыва, связанные с работой израильской противовоздушной обороны.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

Как только меры безопасности позволили Шольцу с делегацией дальше совершать вылет, самолет был осмотрен, и борт из Тель-Авива отправился в египетскую столицу Каир.

Отметим, что немецкий канцлер стал первым главой правительства стран Европы, который совершил визит в Израиль после начала широкомасштабного нападения боевиков ХАМАС.

Добавим, что 18 октября президент США Джо Байден намерен посетить Израиль. Ранее в Белом доме также сообщили, что свою запланированную поездку в Иорданию американский лидер уже отменил.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего повторного визита в Израиль вынужден был скрываться от обстрелов в бункере вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.