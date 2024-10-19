Шольц встретился с Эрдоганом: хочет сотрудничать по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили вопросы по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

После разговора с Эрдоганом Шольц сообщил, что в вопросе Украины было достигнуто согласие.

"Мы оба тесно сотрудничаем с Украиной", - заверил канцлер.

Однако последующие его заявления остались расплывчатыми. По данным издания, это связано с тем, что Турция поддерживает хорошие контакты с Москвой и уже якобы выступала посредником в российской агрессии против Украины.