Шольц встретился с Эрдоганом: хочет сотрудничать по Украине
Немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили вопросы по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
После разговора с Эрдоганом Шольц сообщил, что в вопросе Украины было достигнуто согласие.
"Мы оба тесно сотрудничаем с Украиной", - заверил канцлер.
Однако последующие его заявления остались расплывчатыми. По данным издания, это связано с тем, что Турция поддерживает хорошие контакты с Москвой и уже якобы выступала посредником в российской агрессии против Украины.
А Шольц в это время объявил, что хочет изучить, как Турция и Германия могли бы сотрудничать в этом вопросе.
Сотрудничество Турции и Германии
Напомним, что недавно страны возобновили сотрудничество в нескольких областях. Это произошло после нескольких лет "похолодания" отношений между странами.
В частности, в начале месяца Германия одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции. На днях Турция даже получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter.
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