Шольц зустрівся з Ердоганом: хоче співпрацювати щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Після розмови з Ердоганом Шольц повідомив, що у питанні України була досягнута згода.

"Ми обидва тісно співпрацюємо з Україною", - запевнив канцлер.

Однак подальші його заяви залишилися розпливчастими. За даними видання, це пов'язано з тим, що Туреччина підтримує хороші контакти з Москвою і вже нібито виступала посередником у російській агресії проти України.