Шольц зустрівся з Ердоганом: хоче співпрацювати щодо України
Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з турецьким президентом Реджеп Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили питання щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Після розмови з Ердоганом Шольц повідомив, що у питанні України була досягнута згода.
"Ми обидва тісно співпрацюємо з Україною", - запевнив канцлер.
Однак подальші його заяви залишилися розпливчастими. За даними видання, це пов'язано з тим, що Туреччина підтримує хороші контакти з Москвою і вже нібито виступала посередником у російській агресії проти України.
А Шольц тим часом оголосив, що хоче вивчити, як Туреччина і Німеччина могли б співпрацювати в цьому питанні.
Співпраця Туреччини та Німеччини
Нагадаємо, що нещодавно країни відновили співпрацю в кількох сферах. Це відбулось після кількох років "похолоднішання" відносин між країнами.
Зокрема на початку місяця Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. А днями Туреччина навіть отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter.
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