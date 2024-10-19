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Шольц зустрівся з Ердоганом: хоче співпрацювати щодо України

Україна, Субота 19 жовтня 2024 22:08
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Шольц зустрівся з Ердоганом: хоче співпрацювати щодо України Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся з турецьким президентом Реджеп Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили питання щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Після розмови з Ердоганом Шольц повідомив, що у питанні України була досягнута згода.

"Ми обидва тісно співпрацюємо з Україною", - запевнив канцлер.

Однак подальші його заяви залишилися розпливчастими. За даними видання, це пов'язано з тим, що Туреччина підтримує хороші контакти з Москвою і вже нібито виступала посередником у російській агресії проти України.

А Шольц тим часом оголосив, що хоче вивчити, як Туреччина і Німеччина могли б співпрацювати в цьому питанні.

Співпраця Туреччини та Німеччини

Нагадаємо, що нещодавно країни відновили співпрацю в кількох сферах. Це відбулось після кількох років "похолоднішання" відносин між країнами.

Зокрема на початку місяця Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. А днями Туреччина навіть отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter.

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Туреччина Війна Росії проти України
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