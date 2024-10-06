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Впервые за долгое время. Германия одобрила продажу больших объемов оружия Турции, - Spiegel

Германия, Воскресенье 06 октября 2024 16:48
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Впервые за долгое время. Германия одобрила продажу больших объемов оружия Турции, - Spiegel Фото: Германия одобрила продажу значительных объемов оружия Турции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия одобрила значительные объемы поставок оружия для Турции. Данное решение было принято после нескольких лет "похолодания" отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Заметим, что в последние годы Германия заметно минимизировала продажу оружия Турции из-за "охлаждения" отношений с Анкарой по многим причинам, но теперь появился сигнал, что эта тенденция меняется.

По данным издания, немецкий производитель MBDA получил разрешение на продажу Турции 100 ракет ПВО для кораблей, которые могут стоить около 100 млн евро, а также торпед SeaHake на 156 млн евро.

Кроме того, разные немецкие оружейные компании получили "зеленый свет" на:

  • поставки Турции пакетов оборудования для модернизации ее субмарин U20
  • снабжение запчастей двигателей для корветов и фрегатов на 1,9 млн евро.

Примерная стоимость всех контрактов вместе взятых может составлять около 336 млн евро.

Для сравнения, за весь 2023 год для Турции согласовали продажу оружия и оборудования всего на 1,22 млн. евро в рамках 17 мелких проектов. В первом квартале утвердили экспорт оружия в 23 млн евро.

Напомним, РБК-Украина также сообщало, что в этом году между Германией и Турцией разгорелся новый спор. На этот раз из-за еды.

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