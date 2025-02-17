Шольц сделал заявление после "экстренного саммита" в Париже: речь шла об Украине

Германия продолжит поддерживать Украину в обороне от российской агрессии. При этом об отправке миротворцев говорить "слишком рано".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Глава немецкого правительства дал несколько комментариев журналистам после того, как он поучаствовал в "экстренном саммите" по Украине в Париже.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, и Украина может быть уверена в нас", - подчеркнул канцлер.

Также Шольц отметил, что он против того, чтобы Украине навязывали"мирную сделку". Страна не может "принять все, что ей преподносят".

При этом, по словам канцлера, его уже "немного раздражает" тема возможной отправки европейских миротворцев в Украину и он считает ее "крайне неуместной".

"Мы говорим за спиной Украины, на основе соглашения, которого не существует", - добавил Шольц.

Глава немецкого правительства считает, что "время для мира еще не пришло", а Украине все еще "в центре жестокой войны".

Также он подчеркнул, что между Европой и США нельзя разделять ответственность. По его словам, Западу нужно действовать вместе в интересах коллективной безопасности.