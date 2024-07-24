Шольц заявил о планах переизбираться на пост канцлера Германии в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерение участвовать в избирательной кампании 2025 года в качестве кандидата в канцлеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit Online.

"Мы все полны решимости идти на следующие всеобщие выборы вместе и победить. Я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером", - заявил он.

Следующие всеобщие выборы в Германии, как ожидается, состояться 28 сентября 2025 года.

Олаф Шольц (член Социал-демократической партии Германии) занял пост канцлера Германии в 2021 году. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была немецким канцлером с 2005 года. До поста главы правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял Министерство финансов. При этом с марта 2018 года по декабрь 2019 года также был заместителем главы СДПГ.