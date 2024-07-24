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Шольц заявил о планах переизбираться на пост канцлера Германии в 2025 году

Среда 24 июля 2024 14:56
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Шольц заявил о планах переизбираться на пост канцлера Германии в 2025 году Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерение участвовать в избирательной кампании 2025 года в качестве кандидата в канцлеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit Online.

"Мы все полны решимости идти на следующие всеобщие выборы вместе и победить. Я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером", - заявил он.

Следующие всеобщие выборы в Германии, как ожидается, состояться 28 сентября 2025 года.

Олаф Шольц (член Социал-демократической партии Германии) занял пост канцлера Германии в 2021 году. На этой должности он сменил Ангелу Меркель, которая была немецким канцлером с 2005 года. До поста главы правительства Германии Шольц в течение трех лет возглавлял Министерство финансов. При этом с марта 2018 года по декабрь 2019 года также был заместителем главы СДПГ.

Ранее Шольц заявлял, что поддержка Украины является вопросом исторической ответственности Германии.

При этом канцлер отметил, что власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.

В то же время Шольц считает, что Россия могла бы завершить войну в Украине уже сегодня или в любой момент. Однако РФ отказалась от этого.

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