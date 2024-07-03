Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины, - Шольц
Власти Германии не могут поддержать прекращение огня в Украине в случае, если это будет означать капитуляцию Киева.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASB Zeitung.
У Шольца в ходе правительственных слушаний в Бундестаге спросили, дает ли он гарантию, что Германия не станет участником войны в Украине.
"Да, я даю такую гарантию. Я выступаю за это как канцлер", - ответил глава немецкого правительства.
Также у него поинтересовались, когда может быть достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией.
"По моему мнению, прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать со стороны Германии", - подчеркнул Шольц.
Он напомнил о недавнем предложении российского диктатора Владимира Путина о "мирных переговорах", если Украина выведет своих военных с Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.
По словам Шольца, это показывает, "насколько цинично мыслят российские власти и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну".
"Мы не будем это терпеть", - добавил канцлер.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев впервые с начала полномасштабной войны. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что предложил собеседнику подумать о прекращении огня, чтобы начать переговоры.
На это уже отреагировал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он напомнил, что у Киева есть мирный план и в его рамках был проведен первый саммит мира.
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