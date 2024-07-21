Поддержка Украины - вопрос исторической справедливости Германии, - Шольц

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В субботу, 20 июля, глава немецкого правительства выступил с речью по случаю годовщины неудачного покушения на Адольфа Гитлера.

Во время речи, канцлер подчеркнул мужество украинцев, которые сопротивлятся полномасштабной российской агрессии.

"Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивлялись преступной российской агрессивной войне", - сказал он.

Шольц также вспомнил о российском диктаторе Владимире Путине. Он отметил, что сейчас идет война, "которой российские правители откровенно преследуют цель завоевания Украины и уничтожения ее как суверенной страны". И все это происходит "через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций".

Также канцлер призвал немцев к бдительности в вопросе защиты демократии.

"Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление", - заверил Шольц.

Покушение на Гитлера

20 июля 1944 года произошло покушение на Адольфа Гитлера - его пытались ликвидировать взрывчаткой. Покушение организовали офицеры Вермахта во главе с графом фон Штауффенбергом. Гитлер выжил и еще более девяти месяцев продолжал начатую Германией войну.