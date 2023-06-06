Шольц обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"По всем утверждениям это агрессия российской стороны, чтобы остановить украинское наступление, защитить собственную страну. Это показывает, что это новое измерение", - сказал он.

Шольц также заявил, что намерен снова поговорить с Путиным, но добавил, что давно этого не делал и сейчас "неподходящее время".

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.