Шольц обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"По всем утверждениям это агрессия российской стороны, чтобы остановить украинское наступление, защитить собственную страну. Это показывает, что это новое измерение", - сказал он.
Шольц также заявил, что намерен снова поговорить с Путиным, но добавил, что давно этого не делал и сейчас "неподходящее время".
Подрыв Каховской ГЭС
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.
В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.
Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.
Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.
Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.
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