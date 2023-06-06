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Шольц звинуватив Росію у підриві Каховської ГЕС

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Німеччина, Вівторок 06 червня 2023 18:57
Шольц звинуватив Росію у підриві Каховської ГЕС Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає Росію винною у підриві Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"За всіма твердженнями, це агресія російської сторони, щоб зупинити український наступ, захистити власну країну. Це показує, що це новий вимір", - сказав канцлер.

Шольц також заявив, що має намір знову поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, але додав, що давно цього не робив і зараз "невідповідний час".

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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