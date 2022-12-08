Шольц считает, что ядерную угрозу со стороны России удалось остановить
Риск использования Россией ядерного оружия снизился. Эскалацию удалось предотвратить благодаря международному давлению.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Funke и Ouest-France.
По словам Шольца, ядерную угрозу со стороны России удалось сдержать, хотя жестокая война в Украине продолжается.
"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество очертило красную линию", - сказал канцлер.
Комментируют заявление президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении гарантий безопасности России, Шольц сказал, что приоритетом является "немедленное прекращение войны и вывод войск".
"Потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы предлагали это перед войной, и эта позиция не изменилась", - добавил политик.
Также канцлер высказался о предоставлении Украине военной помощи. Шольц заявил, что Германия является одним из крупнейших партнеров Украины после США, в том числе и по поставкам оружия.
"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие - во всем мире", - подчеркнул Шольц.
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин снова пригрозил ядерным оружием Украине, заявил, что угроза ядерной войны растет.
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