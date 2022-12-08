Шольц вважає, що ядерну загрозу з боку Росії вдалося спинити

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Funke та Ouest-France.

За словами Шольца, ядерну загрозу з боку Росії вдалося стримати, хоч жорстока війна в Україні триває.

"Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародне співтовариство окреслило червону лінію", - сказав канцлер.

Коментують заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо надання гарантій безпеки Росії, Шольц сказав, що пріоритетом є "негайне припинення війни та виведення військ".

"Потім виникне питання, як ми можемо забезпечити безпеку для Європи. Звичайно, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми пропонували це перед війною, і ця позиція не змінилася", - додав політик.

Також канцлер висловився про надання Україні військової допомоги. Шольц заявив, що Німеччина є одним із найбільших партнерів Україн після США, у тому числі і щодо постачанням зброї.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити пряму війну між Росією та НАТО. У такому конфлікті будуть лише ті, хто програв - у всьому світі", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін знову пригрозив ядерною зброєю Україні, заявив, що загроза ядерної війни зростає.

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